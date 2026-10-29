Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A-: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 87,84 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 115,77 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- 12 036,14 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 29,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9 312,94 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at