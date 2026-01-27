Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A-: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- hat am 25.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 180,65 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 168,46 ARS je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 10 614,24 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 44,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7 359,30 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 462,57 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 389,80 ARS je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Baker Hughes Company (A) Cert Deposito Arg Repr 01428571429 Sh -A- mit einem Umsatz von insgesamt 34 539,72 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 25 482,31 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 35,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at