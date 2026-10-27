Baker Hughes Company Reveals Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - Baker Hughes Company (BKR) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings totaled $411 million, or $0.41 per share. This compares with $609 million, or $0.61 per share, last year.

Excluding items, Baker Hughes Company reported adjusted earnings of $695 million or $0.70 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 14.5% to $8.025 billion from $7.010 billion last year.

Baker Hughes Company earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $411 Mln. vs. $609 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.61 last year. -Revenue: $8.025 Bln vs. $7.010 Bln last year.