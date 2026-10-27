Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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27.10.2026 22:10:52
Baker Hughes Company Reveals Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - Baker Hughes Company (BKR) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings totaled $411 million, or $0.41 per share. This compares with $609 million, or $0.61 per share, last year.
Excluding items, Baker Hughes Company reported adjusted earnings of $695 million or $0.70 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $8.025 billion from $7.010 billion last year.
Baker Hughes Company earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $411 Mln. vs. $609 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.61 last year. -Revenue: $8.025 Bln vs. $7.010 Bln last year.
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