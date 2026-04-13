Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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13.04.2026 13:32:54
Baker Hughes Dumps Non-Core Unit In $1.45 Billion Deal
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