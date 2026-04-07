Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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07.04.2026 20:18:34
Baker Hughes Expands in South America with Gas Project Win
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Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
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06.04.26
|S&P 500-Wert Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Baker Hughes-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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02.04.26
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30.03.26
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27.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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23.03.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Baker Hughes-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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19.03.26
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19.03.26
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