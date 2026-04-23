Baker Hughes Aktie

Baker Hughes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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23.04.2026 12:30:08

Baker Hughes Likely To Report Lower Q1 Earnings; These Most Accurate Analysts Revise Forecasts Ahead Of Earnings Call

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