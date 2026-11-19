(RTTNews) - Energy technology company Baker Hughes Co. (BKR) announced on Thursday that its consortium with McDermott had been awarded a contract by INPEX for the next phase of the Ichthys liquefied natural gas development offshore Western Australia.

The contract was awarded under the consortium's existing Subsea Development Framework Agreement with INPEX and covers the engineering, procurement, construction, installation and commissioning of new subsea infrastructure tied to the existing offshore production system, the company said.

Baker Hughes said its portion of the work includes subsea trees, controls, wellheads and related services.

The consortium will manage the project from Perth, Australia, with engineering work also performed in Malaysia and India and fabrication carried out in Indonesia, the companies said.

Shares of Baker Hughes fell 0.06% to $47.27 in premarket trading after ending Wednesday's session down 0.34%.