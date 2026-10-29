Baker Hughes präsentierte Quartalsergebnisse

Baker Hughes ließ sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Baker Hughes die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,41 USD gegenüber 0,610 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 8,03 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,01 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at