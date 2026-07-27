Baker Hughes Aktie
WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004
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27.07.2026 19:39:31
Baker Hughes Says AI Is Rewriting the Energy Playbook
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Nachrichten zu Baker Hughes Inc.
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16:03
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Baker Hughes-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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16:01
|NYSE-Handel: S&P 500 beginnt Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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20.07.26
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13.07.26
|S&P 500-Titel Baker Hughes-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Baker Hughes von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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08.07.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
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08.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
Analysen zu Baker Hughes Inc.
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