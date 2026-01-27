Baker Hughes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Baker Hughes stellte am 25.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Baker Hughes hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 2,60 USD. Im letzten Jahr hatte Baker Hughes einen Gewinn von 2,98 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 27,73 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 27,83 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at