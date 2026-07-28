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28.07.2026 06:31:29

Baker Hughes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Baker Hughes hat am 26.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,43 Prozent zurück. Hier wurden 6,74 Milliarden USD gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at

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