|
28.07.2026 06:31:29
Baker Hughes: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Baker Hughes hat am 26.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,68 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,43 Prozent zurück. Hier wurden 6,74 Milliarden USD gegenüber 6,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!