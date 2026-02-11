Bakkafrost P-F Un informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bakkafrost P-F Un hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 279,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 207,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,330 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Bakkafrost P-F Un 0,390 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bakkafrost P-F Un mit einem Umsatz von insgesamt 1,03 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,03 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 0,19 Prozent gesteigert.

