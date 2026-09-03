Bakkafrost P-F Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bakkafrost P-F Un hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bakkafrost P-F Un vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 16,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 275,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 235,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at