Bakkafrost P-F Un verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bakkafrost P-F Un gab am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 0,05 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bakkafrost P-F Un -0,070 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 261,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 254,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at