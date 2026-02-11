11.02.2026 06:31:28

Bakkafrost stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bakkafrost lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,68 NOK gegenüber 12,68 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Bakkafrost mit einem Umsatz von insgesamt 2,82 Milliarden NOK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,29 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren, um 23,28 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 13,87 NOK beziffert. Im Vorjahr hatte Bakkafrost 16,97 NOK je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bakkafrost im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 3,26 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,73 Milliarden NOK im Vergleich zu 11,09 Milliarden NOK im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 8,16 DKK prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 7,08 Milliarden DKK erwartet.

