Bakkafrost stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bakkafrost hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,98 NOK. Im Vorjahresquartal hatten -3,650 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bakkafrost im vergangenen Quartal 2,60 Milliarden NOK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bakkafrost 2,43 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,10 DKK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 1,84 Milliarden DKK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at