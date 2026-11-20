Bakken Water Transfer Services hat am 17.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Bakken Water Transfer Services 0,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at