Bakkt mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bakkt hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Bakkt vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,450 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 402,2 Millionen USD gegenüber 328,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at