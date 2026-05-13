Bakkt präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bakkt veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0,41 USD. Ein Jahr zuvor waren 1,13 USD je Aktie erzielt worden.

Bakkt hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 243,6 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 77,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at