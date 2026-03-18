Bakkt präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bakkt lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,37 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,950 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 83,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 299,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,80 Milliarden USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,870 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -7,970 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 33,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,49 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at