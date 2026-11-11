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11.11.2026 06:31:29
Bakkt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Bakkt hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig standen 149,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 62,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bakkt 402,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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