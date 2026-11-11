Bakkt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bakkt hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,31 USD gegenüber -1,150 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 149,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 62,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bakkt 402,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at