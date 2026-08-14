Bal Pharma hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bal Pharma hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,71 INR gegenüber 0,130 INR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,53 Prozent auf 886,2 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 658,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at