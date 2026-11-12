Bal Pharma präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bal Pharma veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Bal Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,89 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,450 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 899,5 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 740,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at