Bal Pharma: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bal Pharma ließ sich am 27.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bal Pharma die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,26 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bal Pharma 840,8 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 818,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,95 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 4,54 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 2,83 Prozent auf 3,12 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at