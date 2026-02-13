Bal Pharma vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Bal Pharma hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bal Pharma in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 876,9 Millionen INR im Vergleich zu 731,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at