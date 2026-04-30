BALADNA QPSC Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BALADNA QPSC Registered gab am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

BALADNA QPSC Registered hat ein EPS von 0,03 QAR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,030 QAR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 330,0 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 330,5 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at