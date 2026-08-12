Balady Poultry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Balady Poultry gab am 09.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 1,10 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Balady Poultry 1,74 SAR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,59 Prozent auf 209,9 Millionen SAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 211,1 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at