Balady Poultry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Balady Poultry hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Balady Poultry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 SAR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,89 Prozent auf 192,9 Millionen SAR. Im Vorjahresviertel hatte Balady Poultry 218,9 Millionen SAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at