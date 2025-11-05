Balady Poultry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Balady Poultry hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,13 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,26 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 218,9 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 217,7 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at