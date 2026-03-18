Balady Poultry zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Balady Poultry hat am 15.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,32 SAR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Balady Poultry noch ein Gewinn pro Aktie von 2,77 SAR in den Büchern gestanden.

Balady Poultry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 216,6 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 219,8 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Balady Poultry hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,20 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 17,98 SAR je Aktie gewesen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Balady Poultry mit einem Umsatz von insgesamt 850,74 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 887,12 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um -4,10 Prozent verringert.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,14 SAR und einem Umsatz von 856,00 Millionen SAR für das Geschäftsjahr ausgegangen.

Redaktion finanzen.at