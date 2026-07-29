Balaji Amines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Balaji Amines lud am 27.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 23,13 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,73 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Balaji Amines 4,56 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 27,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,58 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at