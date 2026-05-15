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15.05.2026 06:31:29
Balaji Amines präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Balaji Amines hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 19,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,36 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,92 Prozent auf 3,95 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,53 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 51,60 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 48,62 INR je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,25 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 13,91 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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