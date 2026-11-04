Balaji Amines: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Balaji Amines hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,76 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,67 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 4,68 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at