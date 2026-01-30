Balaji Amines: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Balaji Amines hat am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 9,49 INR gegenüber 10,24 INR im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Balaji Amines mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,94 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 12,20 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3,46 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion finanzen.at