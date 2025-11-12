Balaji Amines: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Balaji Amines hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 10,67 INR. Im Vorjahresviertel waren 12,65 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,41 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Balaji Amines 3,47 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at