Balaji Telefilms: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Balaji Telefilms stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 2,67 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Balaji Telefilms -0,400 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 271,17 Prozent auf 1,81 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 488,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at