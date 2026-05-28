Balaji Telefilms präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Balaji Telefilms hat am 26.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,17 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,07 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 476,2 Millionen INR – eine Minderung von 28,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 662,5 Millionen INR eingefahren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,090 INR gegenüber 8,41 INR im Vorjahr verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 53,47 Prozent auf 2,11 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,53 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at