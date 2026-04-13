Balance Labs öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Balance Labs stellte am 10.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,230 USD. Im Vorjahr hatten -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at