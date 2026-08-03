Balchem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Balchem hat am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,39 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Balchem noch ein Gewinn pro Aktie von 1,17 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Balchem in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 284,0 Millionen USD im Vergleich zu 255,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at