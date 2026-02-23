23.02.2026 06:31:29

Balchem hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Balchem hat am 20.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 263,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 240,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,75 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 3,93 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,04 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Balchem 953,68 Millionen USD umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,72 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 1,03 Milliarden USD prognostiziert worden war.

