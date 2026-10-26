Balchem hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Balchem lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,46 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 290,7 Millionen USD – ein Plus von 8,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Balchem 267,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at