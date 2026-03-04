Balchem CorpShs Aktie
Balchem Stock Lands New $18 Million Investor as Firm Delivers Record $1 Billion in Sales
On February 17, 2026, Harvey Partners disclosed a new position in Balchem Corporation (NASDAQ:BCPC), acquiring 116,000 shares worth $17.79 million in the fourth quarter.According to a Securities and Exchange Commission (SEC) filing dated February 17, 2026, Harvey Partners reported acquiring 116,000 shares of Balchem Corporation as a new position during the fourth quarter. The fund's quarter-end holding in Balchem Corporation was valued at $17.79 million.Balchem Corporation is a leading provider of specialty ingredients and performance products, operating at scale with over $1.0 billion in trailing twelve-month revenue and a diversified customer base. The company leverages advanced encapsulation and formulation technologies to deliver differentiated solutions for nutrition, health, and industrial markets. Its broad product portfolio and established presence in both human and animal nutrition provide a strong competitive position within the specialty chemicals sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
