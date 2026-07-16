Balco Group Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Balco Group Registered hat am 14.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 369,7 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 331,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at