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29.10.2026 06:31:29
Balco Group Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Balco Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Balco Group Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3,23 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,230 SEK je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Balco Group Registered 294,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 276,8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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