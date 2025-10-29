|
Balco Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Balco Group Registered veröffentlichte am 27.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,23 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Balco Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,37 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 276,8 Millionen SEK im Vergleich zu 331,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
