Balco Group Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Balco Group Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Balco Group Registered ein EPS von -0,070 SEK in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 386,5 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 371,3 Millionen SEK.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -1,550 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Balco Group Registered ein EPS von 0,050 SEK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,66 Prozent auf 1,42 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,30 Milliarden SEK gelegen.

