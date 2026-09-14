BRP Grou a Aktie
WKN DE: A2PT5R / ISIN: US05589G1022
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14.09.2026 17:14:14
Baldwin Insurance Stock Rises 7% On Take-Private Deal
(RTTNews) - The Baldwin Insurance Group, Inc. (BWIN) is up 7.42 percent, gaining $2.20 to $31.85 on Monday. The move comes after the company announced a definitive agreement under which an entity formed by Sequence Holdings and DFO Management will acquire a majority interest in Baldwin in an all-cash transaction valued at approximately $7.7 billion.
Baldwin Insurance is currently trading at $31.85, up from its previous close of $29.65 on the Nasdaq. The stock opened at $31.82 and has traded between a high of $31.88 and a low of $31.73. Trading volume stands at 12.55 million shares, compared with an average volume of 1.43 million shares.
Under the agreement, Baldwin shareholders will receive $32.50 in cash for each share, representing an approximately 88 percent premium to the unaffected closing price on June 17, 2026. The transaction implies an equity purchase price of approximately $4.6 billion and $3.1 billion of net debt assumed or refinanced. The deal is expected to close in the first quarter of 2027. Baldwin's 52-week range is $15.88 to $32.59.
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