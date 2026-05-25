25.05.2026 06:31:29

Balgopal Commercial präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Balgopal Commercial hat am 22.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 5,87 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Balgopal Commercial -2,670 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei -121,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 162,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren -46,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,640 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Balgopal Commercial ein Ergebnis je Aktie von 3,70 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Balgopal Commercial im vergangenen Geschäftsjahr -85,71 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 501,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Balgopal Commercial 21,34 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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