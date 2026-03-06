06.03.2026 06:31:28

Balkan and Sea Properties REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Balkan and Sea Properties REIT hat am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 82,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen EUR.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 EUR gegenüber 0,210 EUR im Vorjahr.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,76 Prozent auf 4,66 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,18 Millionen EUR gelegen.

