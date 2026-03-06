|
06.03.2026 06:31:28
Balkan and Sea Properties REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Balkan and Sea Properties REIT hat am 03.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 82,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,4 Millionen EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0,8 Millionen EUR.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,010 EUR gegenüber 0,210 EUR im Vorjahr.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 31,76 Prozent auf 4,66 Millionen EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 3,18 Millionen EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: US-Börsen tiefer -- ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen fester
An den US-Börsen geht es am Freitag abwärts. Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.