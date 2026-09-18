Balkan and Sea Properties REIT hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Balkan and Sea Properties REIT äußerte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 0,1 Millionen EUR, gegenüber 0,3 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 72,41 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at